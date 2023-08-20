«Роскосмос» втратив місячну станцію «Луна-25»

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Mike Petrucci / Unsplash

«Роскосмос» втратив звʼязок з місячною автоматичною міжпланетною станцією «Луна-25». Там вважають, що апарат зіштовхнувся з Місяцем і розбився.

Про це повідомила пресслужба «Роскосмосу» і додала, що станція перейшла на нерозрахункову орбіту й припинила існування.

Щоб зʼясувати, чому «Луна-25» зіткнулася з Місяцем, сформують міжвідомчу комісію.