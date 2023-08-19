Нацспротив: Понад 1,4 тисячі найманців «ПВК Вагнера» залишили Білорусь
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Білорусь залишили понад 1,4 тисячі найманців із «ПВК Вагнера».
Нацспротив із посиланням на білоруське підпілля повідомляє, що з 5,8 тисячі найманців у країні залишилося до 4,4 тисячі. Причина — відсутність фінансування з росії.
Частина «вагнерівців» підписали контракт і поїхали до країни Африки, решта пішли у відпустку. Вони планують або перейти в інші структури, або взагалі звільнитися.
На початку цього тижня командувач військ «Північ» Сергій Наєв називав іншу кількість вагнерівців у Білорусі — до 6,5 тисячі.
- Після невдалого заколоту в росії «ПВК Вагнера» передислокувалась до Білорусі. Євгеній Пригожин уже створив у Білорусі компанію «Конкорд Менеджмент і Консалтинг» і зареєстрував компанію «Група «Вагнер» — як «освітню організацію».
- У селі Цель Осиповицького району Могильовській області облаштували табір «вагнерівців». Міноборони Білорусі стверджує, що там військових навчають бойовій підготовці.