Зеленський: Україна домовляється зі Швецією про винищувачі Gripen, ознайомчі навчання пілотів почались

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Президент Володимир Зеленський на пресконференції з премʼєр-міністром країни Ульфом Крістерссоном заявив, що Україна домовляється про майбутні поставки винищувачів JAS 39 Gripen.

Президент заявив, що Україна вже працює над тим, щоб Швеція надала ці літаки в майбутньому. Зеленський додав, що тестові випробування Gripen «за участю українців — наших пілотів — уже почалися», але жодних деталей не повідомив.

Можна припустити, що він мав на увазі ознайомчі навчання, тобто отримання базових основних знань про ці літаки.

Сьогодні президент зустрічатиметься з представниками парламенту Швеції, щоб «відкрити тематику» отримання Gripen. «Я буду зустрічатись зі спікером парламенту, представниками парламентських сил і буду порушувати це питання як одне з ключових для захисту нашого неба», — сказав Зеленський.