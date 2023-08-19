Шведські БМП CV-90 можуть виробляти в Україні
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Президент Володимир Зеленський під час візиту до Швеції зустрівся з премʼєр-міністром країни Ульфом Крістерссоном, щоб обговорити оборонну співпрацю, зокрема шведські бойові машини піхоти CV-90, які дуже добре показали себе на фронті.
«Наші воїни вже ефективно використовують їх на передовій. Плануємо також виробляти CV-90 в Україні», — зазначив президент у Twitter.
Як передає кореспондент «Європейської правди», Крістерссон сказав журналістам, що сторони підписали заяву, у якій йшлося про виробництво і обслуговування CV-90. Можна припустити, що CV-90 почнуть виробляти в Україні.
Згодом Зеленський на конференції з прем’єром Швеції підтвердив, що сторони обговорювали спільне виробництво БМП СV-90 в Україні.
- CV-90 мають посилений захист та озброєні 40-мм автоматичними гарматами, димовими гранатометами та кулеметами. Гармата здатна знищувати не лише піхоту, але й бронетехніку та повітряні цілі на відстані до 4 кілометрів.
- У січні 2023 року Швеція оголосила, що передасть Україні близько 50 машин CV-90. Їх заклали в пакет військової допомоги в лютому. Згодом ці машини, принаймні частина з них, потрапили на фронт.