Кількість поранених у Чернігові зросла до 90, серед них 12 дітей
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Чернігові кількість поранених від ракетної атаки по центрі міста зросла до 90. На місці загинули семеро людей, зокрема шестирічна дівчинка, її матір у важкому стані перебуває в лікарні.
За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, сьому жертві ще не опізнали, це жінка.
По медичну допомогу звернулися 90 поранених, з них 12 дітей та 10 поліцейських. Госпіталізували 25 людей. Одну дитину терміново доставляють реанімобілем до Києва — 12-річна дівчинка перебуває в тяжкому стані.
Росія вдарила балістичною ракетою по місті, коли там проходила виставка виробників дронів. Одна з організаторів виставки, ветеранка Марія Берлінська заявила, що анонс заходу був у відкритому доступі, але конкретне місце повідомили лише зареєстрованим і перевіреним учасникам за лічені години до заходу.
Чернігівська міська рада заявила, що з ними проведення виставки не погоджували, але Марія уточнила, що подію погодили з місцевою владою (ВЦА).
- Після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року рф окупувала частину Чернігівської області. На початку квітня того року північні регіони України, зокрема Чернігівську область, вдалось деокупувати. Однак росія продовжує обстрілювати прикордонні території області.