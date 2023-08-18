У Швеції на акції зі спаленням Корану затримали жінку, яка намагалася загасити полумʼя
- Автор:
- Анна Холоднова
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Aftonbladet
У Швеції жінка намагалася загасити вогонь, в якому палили Коран біля посольства Ірану.
Про це пише Aftonbladet.
Вона кинулася до палаючої книги з вогнегасником. Жінку швидко затримали поліцейські, потім акцію продовжили.
Поліція поки що не прокоментувала інцидент.
- Раніше демонстранти вже палили примірники Корану у Швеції та в сусідній Данії. Катар, Йорданія, Марокко, Туреччина, Обʼєднані Арабські Емірати, Іран і Ємен заявили у відповідь протести. В Іраку сотні протестувальників атакували й підпалили посольство Швеції, а таліби заборонили будь-яку діяльність Швеції в Афганістані.