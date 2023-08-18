У Швеції на акції зі спаленням Корану затримали жінку, яка намагалася загасити полумʼя

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Aftonbladet

У Швеції жінка намагалася загасити вогонь, в якому палили Коран біля посольства Ірану.

Про це пише Aftonbladet.

Вона кинулася до палаючої книги з вогнегасником. Жінку швидко затримали поліцейські, потім акцію продовжили.

Aftonbladet

Поліція поки що не прокоментувала інцидент.