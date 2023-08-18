За кілька тижнів наступу Сили оборони взяли в полон понад 200 військових рф
- Автор:
- Софія Телішевська
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Кожен п’ятий російський військовополонений здався у полон добровільно.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
За його словами, серед військовополонених є й офіцери, а не тільки рядові солдати. Проте скільки російських офіцерів зараз у полоні — не уточнюють.
«За декілька тижнів активних дій українських сил безпеки та оборони, як оборонних так і наступальних, на понад 200 полонених росіян збільшився наш обмінний фонд. Це означає, що повертати наших буде легше та активніше. Із цієї кількості кожен 5-й здався добровільно», — додав Андрій Юсов.
За час повномасштабної війни Україна провела 48 обмінів і змогла повернути з російського полону 2 598 людей.
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