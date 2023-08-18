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Обміняти старі лампи в «Дії» тепер можуть ОСББ і соціальні установи

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Diz Play / Unsplash

Тепер обміняти старі лампи розжарювання на енергоощадні можуть заклади освіти, органи соцзахисту, бібліотеки, музеї, спортивні організації, ОСББ тощо.

Про це пише пресслужба «Дії».

Щоб отримати нові лампи, треба подати заяву через портал «Дія»:

Потім «Укрпошта» сконтактує за залишеним вами номером телефону і розповість, як отримати енергоощадні лампи.