Екснардепу Іллі Киві оголосили ще одну підозру за пропаганду війни

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УНІАН

Державне бюро розслідувань оголосило ще одну підозру екснардепу від ОПзЖ Іллі Киві за заклики до насильницької зміни конституційного ладу України та пропаганду війни.

Про це пише пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що Кива розповсюджує антиукраїнську пропаганду, створюючи з чинної української влади для громадськості образ ворога. Він виправдовував війну рф проти України та поширював антивладні настрої.

Водночас Ілля Кива виправдовував і героїзував окупантів, налаштовуючи українців проти патріотів України, а росіян — проти українців. Також екснардеп пропагував вирішувати «суперечності» із застосуванням воєнної сили ЗС рф на території України.

За ч. 3 ст. 109 ККУ та ст. 436 ККУ, за які йому оголосили підозру, загрожує до пʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.