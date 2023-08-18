До Стамбулу прибуло перше судно, яке вийшло з порту Одеси після завершення зернової угоди

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Цивільне судно Joseph Schulte під прапором Гонконгу, яке 16 серпня вперше скористалося тимчасовим транспортним коридором і вийшло з Одеського порту, перетнуло турецьку протоку Босфор, передає Reuters.

Контейнеровоз перебував у порту Одеси з 23 лютого 2022 року.

Тепер судно стане на якір у порту «Амбарлі» на півдні Стамбулу.

Минулого тижня Україна оголосила про «гуманітарний коридор» у Чорному морі для звільнення вантажних суден, які опинилися в пастці в портах після припинення основної угоди щодо експорту зерна. Утім, Москва не повідомила, чи буде поважати судноплавний коридор, а судноплавні та страхові джерела висловили занепокоєння щодо безпеки.