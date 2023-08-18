Генштаб: Між Силами оборони й російським військом за добу — 33 боєзіткнення. Ситуація на фронті

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 33 бойові зіткнення між українським і російським військами. Росія втратила за добу 460 окупантів, три танки і 12 бойових броньованих машин.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Купʼянському напрямку росіяни вели безуспішний наступ у районі Синьківки Харківської області, а на Лиманському — у районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполя і Сіверська Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти теж безуспішно наступали в районах Богданівки та Білої Гори на Донеччині. Не має успіху ворог і в районі населеного пункту Керамік Донецької області.

На Марʼїнському напрямку українські бійці стримують наступ російських військ поблизу Марʼїнки та Красногорівки Донецької області. Не дають окупантам відновити втрачене положення в районі Урожайного на Донеччині та Новодарівки Запорізької області.

Авіація за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та два — по зенітно-ракетних комплексах. Українські військові знищили два ворожі ударні гелікоптери Ка-52 та чотири розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири артилерійськізасоби на вогневих позиціях, два склади боєприпасів і станцію РЕБ противника.