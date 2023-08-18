Президент підписав закон про відбір суддів Конституційного суду

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про відбір суддів Конституційного суду.

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

«Щойно підписав один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів з Євросоюзом про вступ нашої держави. Відкриття переговорів — уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного суду. Наша держава ще на крок ближча до вступу в Євросоюз», — сказав Зеленський.