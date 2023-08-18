Президент підписав закон про відбір суддів Конституційного суду
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президент Володимир Зеленський підписав закон про відбір суддів Конституційного суду.
Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.
«Щойно підписав один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів з Євросоюзом про вступ нашої держави. Відкриття переговорів — уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного суду. Наша держава ще на крок ближча до вступу в Євросоюз», — сказав Зеленський.
- 13 грудня 2022 року Верховна Рада підтримала проєкт закону № 7662 про відбір суддів до Конституційного суду без правки про кількість членів дорадчої групи експертів, яка обирає кандидатів на посаду суддів. Венеціанська комісія побачила в цьому ризики політичного втручання. 19 грудня вона опублікувала оновлений висновок щодо законопроєкту, порекомендувавши зміни, запропоновані експертами у сфері судової реформи. Попри це президент Володимир Зеленський підписав закон.
- Європейська комісія очікує, що Україна повністю врахує рекомендації Венеціанської комісії до закону про конкурси на посади суддів Конституційного суду України.
- Цей закон — одна з вимог Євросоюзу для початку перемовин про вступ. 23 червня Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу. І Єврокомісія затвердила певні умови, які Україна має виконати для того, щоб розпочати офіційні перемовини про вступ. Україна планувала виконати їх до кінця 2022 року.
- 6 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше запроваджує конкурсну процедуру відбору суддів Конституційного суду.