У США фермер роками підпирав двері метеоритом вартістю $75 тисяч
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Central Michigan University
В американському штаті Мічиган виявили унікальний 10-кілограмовий метеорит, який оцінюють у $75 тисяч. Космічний камінь кілька десятиліть підпирав двері сараю на місцевій фермі.
Про це пише Science Alert.
У 1988 році Девід Мазурек купив ферму в Едморі, штат Мічиган разом із каменем, що підпирав двері сараю. Попередній власник розповів, що в 1930-х роках вони з батьком бачили, як метеорит уночі впав на їхню ділянку.
Мазурек зберігав космічний камінь протягом 30 років і продовжував використовувати його як підпірку.
Зрештою Мазурек вирішив показати камінь геологам і продав свій метеорит планетарію Абрамса Мічиганського університету, пообіцявши 10% виручки відділу наук про землю та атмосферу.
Космічний камінь отримав назву метеорит Едмор. Він містить значну кількість нікелю — близько 12%.
- У травні в Німеччині родина знайшла в саду незвичайний камінь. Згодом зʼясувалося, що це — метеорит із поясу астероїдів між Марсом та Юпітером.
- А раніше в містечку Гоупвелл в американському штаті Нью-Джерсі метеорит віком 4,6 мільярда років пробив дах житлового будинку.