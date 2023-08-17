ВАКС визнав нардепа «Євросолідарності» Артура Герасимова винним у недостовірному декларуванні, а потім його звільнили від покарання
- Автор:
- Анна Холоднова
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Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата від фракції «Європейська солідарність» Артура Герасимова винним у декларуванні недостовірної інформації.
Суд призначив нардепу штраф у розмірі 51 тисяча гривень і позбавив його права обіймати владні посади строком на один рік. Крім того, з Герасимова стягнули 55 тисяч гривень процесуальних витрат. Він може оскаржити вирок протягом 30 днів.
Однак депутата звільнили від відбування покарання у звʼязку із закінченням строків давності.
- 16 січня 2023 року Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру народному депутату від «Європейської солідарності» Артуру Герасимову. У 2020 році він не задекларував маєток та паркомісце в іспанській провінції Аліканте, яким володіє разом із дружиною з 2013 року. Також незадекларованими виявилися понад $1,6 тисячі на рахунках в українських банках.
- Сам Артур Герасимов назвав вручення йому обвинувального акта «шоу» задля «відосиків» і «роздуванням справи». Він заявив, що придбав маєток в Іспанії за гроші, які заробив ще до політики.