Литва проведе військові навчання на кордоні з Білоруссю — розглядатимуть два сценарії

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Литовські прикордонники та Збройні сили в рамках підготовки до потенційних загроз на білоруському кордоні планують провести 27 серпня спільні навчання.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.

За словами голови МВС, навчання разом зі Збройними силами передбачають підготовку до кількох сценаріїв розвитку подій.

Перший сценарій стосується міграції, «на випадок якихось незвичайних ситуацій», а другий — передбачає реагування на «гібридну військову загрозу» на кордоні.

«Ми нещодавно оновили план прикриття кордону, тобто взаємодії між Державною прикордонною службою (VSAT) і військовими на різних рівнях загрози», — сказала Білотайте.

Також розглядається можливість запросити до участі в навчаннях прикордонників та інших офіцерів з Естонії, Латвії та Польщі.

Напередодні Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня.