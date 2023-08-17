X (Twitter) змінив сортування дописів для неавторизованих користувачів. Спочатку — популярні
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Соцмережа X, раніше відома як Twitter, тепер сортує дописи за кількістю лайків, а не за хронологією, якщо користувач гортає профіль без входу в акаунт.
Про це пише 9to5Google.
Навіть якщо профіль має закріплену публікацію, то неавторизований користувач цього не побачить. Усе визначається для них на основі лайків.
Авторизовані користувачі X продовжать бачити дописи в хронологічному порядку.
Поки що невідомо, для чого ввели такі зміни, проте є припущення: компанія вважає, що коли користувачі, які вийшли із соцмережі або не зареєструвалися там, спочатку натраплять на найпопулярніші публікації профілю, то можуть бути більш схильні стежити за профілем або зареєструватися в X.
- TweetDeck тепер доступний лише для передплатників. Це інструмент, який дозволяє керувати кількома акаунтами одночасно.
- Передплатники X (Twitter) отримають нову вкладку — Highlights. Там вони можуть демонструвати обрані публікації.
- В X (Twitter) зʼявляться відеодзвінки. Це буде частиною трансформації соцмережі в «застосунок для всього».