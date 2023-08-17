Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Що туди ввійшло

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Армія Inform

Німецький уряд оновив перелік військової допомоги, яку надав Україні.

Про це пише пресслужба уряду Німеччини.

Бундесвер продемонстрував, що в новий пакет військової підтримки для українського війська ввійшли:

дві пускові установки систем ППО IRIS-T SLS;

близько 5 тисяч димових боєприпасів калібру 155 мм;

десять переносних оглядових радарів Ground Observer 12;

чотири великовантажні тягачі 8x8 HX81 та 5 напівпричепів до них;

вісім навантажувачів на 15 тонн.

На військову допомогу Україні, поповнення запасів Федеральних збройних сил для товарів, що постачаються в Україну та внесків Німеччини до Європейського фонду миру на 2023 призначили €5,4 мільярда.