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Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Що туди ввійшло

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Армія Inform

Німецький уряд оновив перелік військової допомоги, яку надав Україні.

Про це пише пресслужба уряду Німеччини.

Бундесвер продемонстрував, що в новий пакет військової підтримки для українського війська ввійшли:

На військову допомогу Україні, поповнення запасів Федеральних збройних сил для товарів, що постачаються в Україну та внесків Німеччини до Європейського фонду миру на 2023 призначили €5,4 мільярда.