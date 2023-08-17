Сили оборони збили російський вертоліт Ка-52 — на Бахмутському напрямку
- Автор:
- Ліза Бровко
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Уранці 17 серпня українські військові збили ще один російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор» на Бахмутському напрямку.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
За знищення ворожого гелікоптера він подякував підрозділу зенітно-ракетних військ.
Російський ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор» озброєний для знищення броньованої техніки, повітряних цілей та живої сили. Він може виконувати функції командирської машини та координувати бойові групи. Його орієнтовна вартість становить $16 мільйонів.
- Під Бахмутом російський Ка-52 попереднього разу збили 14 серпня. До цього такий вертоліт збивали 7 серпня в районі села Роботине на Запоріжжі бійці 47 бригади. А раніше Ка-52 збили морські піхотинці 25 липня.