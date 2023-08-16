У Білорусі зареєстрували компанію «Група «Вагнер» — як «освітню організацію»

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Mikhail Metzel \ TASS via Getty Images

У Білорусі зареєстрували ТОВ «Група «Вагнер», яке займеться «освітньою діяльністю». Відомості про компанію зʼявилися в Єдиному держреєстрі юросіб та індивідуальних підприємців Мінʼюсту Білорусі.

Основний вид діяльності компанії — «Інші види освіти, які не включені до інших угруповань». Власником компанії вказано громадянина росії Максима Петрова.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Група «Вагнер» зареєстрували 4 серпня 2023 року. Адреса — село Цель Осиповицького району (там знаходиться польовий табір, куди з росії прибули найманці ПВК). Також саме за цією адресою зареєстрували компанію ТОВ «Конкорд Менеджмент і Консалтинг», у якій 100% належить Євгенію Пригожину.