Швейцарія приєдналася до європейських санкцій проти росії
- Автор:
- Анна Холоднова
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Flickr / 波記338 Leung
Федеральна рада Швейцарії ухвалила нові санкції проти росії.
Про це повідомили у пресслужбі швейцарського уряду.
Федеральна рада заборонила 87 російським компаніям експортувати товари подвійного призначення. Серед них є компанії з третіх країн, які доставляли такі товари в росію.
Крім того, Швейцарія заборонила експорт до рф електронних компонентів і прекурсорів для хімічної зброї, а також заборонила передавати росії права інтелектуальної власності або комерційну таємницю щодо різних товарів. Це зробили для того, щоб товари, які не можна доставити в росію, не виробляли там.
Через росію заборонили перевозити транзитом авіаційне паливо та паливні добавки.
Швейцарія продовжила чинну заборону на продаж росіянам цінних паперів, незалежно від валюти, в якій вони номіновані.
- На початку липня Швейцарія почала розслідування щодо того, чи не обходить женевський нафтотрейдер Paramount Energy & Commodities DMCC санкції проти росії за допомогою своєї закордонної дочірньої компанії.
- А у березні швейцарський суд засудив за недбалість у фінансових операціях чотирьох банкірів, які допомагали путінському другу Сергію Ролдугіну (уряд країни називає його «гаманцем путіна») переказувати мільйони франків через швейцарські банки.