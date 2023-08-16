Між Україною та Румунією зʼявиться новий пункт пропуску

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Flickr / Dragos Cisuv

Уряди України та Румунії схвалили проєкт угоди про відкриття нового міжнародного пункту пропуску, обмінявшись нотами.

Про це йдеться на урядовому порталі.

Новий пункт пропуску через українсько-румунський державний кордон буде між населеними пунктами Біла Церква (Закарпатська область, Україна) та Сігету-Мармацієй (Румунія).