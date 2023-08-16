Росія атакувала портову та зернову інфраструктуру Одещини. Є влучання
- Автор:
- Ліза Бровко
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Російські окупанти вночі 16 серпня двічі атакували Одеську область ударними дронами Shahed, які цілили в портову та зернову інфраструктуру.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Дрони влучили в один із портів на річці Дунай, через що постраждали складські приміщення та зерносховища. Там зайнялися пожежі, які ліквідували працівники ДСНС.
У небі над Одещиною Повітряні сили й Сили ППО знищили 11 російських безпілотників. Ще два дрони ліквідували над Миколаївщиною.
- Повітряні сили ЗСУ інформували про знищення 13 ударних дронів Shahed, які окупанти запустили кількома хвилями з південно-східного напрямку.