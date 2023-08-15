Керівник Сенс Банку Кузьмін пішов у відставку — його обовʼязки перейняла Олена Зубченко

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Керівник нещодавно націоналізованого Сенс Банку Дмитро Кузьмін написав заяву про відставку після 21 робочого дня. Наглядова рада прийняла цю відставку.

Тимчасовою виконувачкою обовʼязків голови правління призначили Олену Зубченко — колишню членкиню наглядової ради Державної іпотечної установи та директорку Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів.

Тим часом наглядова рада почала шукати нового постійного голову правління.