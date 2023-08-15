Керівник Сенс Банку Кузьмін пішов у відставку — його обовʼязки перейняла Олена Зубченко
- Автор:
- Софія Телішевська
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Керівник нещодавно націоналізованого Сенс Банку Дмитро Кузьмін написав заяву про відставку після 21 робочого дня. Наглядова рада прийняла цю відставку.
Тимчасовою виконувачкою обовʼязків голови правління призначили Олену Зубченко — колишню членкиню наглядової ради Державної іпотечної установи та директорку Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів.
Тим часом наглядова рада почала шукати нового постійного голову правління.
- 20 липня НБУ оголосив, що виводить з ринку Сенс Банк, а 21 липня Кабмін вирішив його націоналізувати — акції банку купили за 1 гривню. 22 червня Сенс Банк став державним.
- Сенс Банк (раніше — Альфа Банк Україна) належав ABH Ukraine Limited (Кіпр) і ABH Holdings S.A. (Люксембург). Власниками опосередкованої істотної участі були російські підсанкційні олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен і Андрій Косогов. У 2022 році вони спочатку потрапили до міжнародних, а згодом і до українських санкційних списків.