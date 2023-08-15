У Києві дозволили сплачувати штраф за безквитковий проїзд без готівки
- Автор:
- Анна Холоднова
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itc.ua
У Києві запустили безготівкову оплату штрафу за проїзд без квитка у наземному громадському транспорті.
Про це повідомили в пресслужбі КМДА.
У транспорті є плакати з реквізитами рахунку для сплати штрафів і QR-код, щоб сплатити штраф на смартфоні. В графі «Призначення платежу» обовʼязково потрібно вказати номер квитанції і сплатити штраф у присутності контролера.
- Мер столиці Віталій Кличко раніше наголошував, що до кінця війни у Києві вартість проїзду в громадському транспорті не зростатиме.
- Також Кличко підтримав петицію на сайті Київради про створення пересадкового квитка в громадському транспорті. Міська влада має намір реалізувати цю ідею.