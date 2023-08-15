Генштаб: Сили оборони стримують окупантів на Донеччині та продовжують наступ на півдні України

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Reuters / «Бабель»

Протягом минулої доби між Силами оборони України й російським військом відбулося понад 15 бойових зіткнень. Українські військові ліквідували 540 окупантів, сім їхніх танків і 16 бойових броньованих машин.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Марʼїнському напрямку українські бійці продовжують стримувати наступ росіян у районі міст Марʼїнка та Красногорівка Донецької області. Водночас українська армія веде наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюючись на досягнутих рубежах.

Авіація України за добу завдала удар по пункту управління, сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Українські військові також знищили ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійські засоби на вогневих позиціях і станцію РЕБ противника.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Тим часом окупанти проводять приховану мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Так, у Старобільську Луганської області окупаційна адміністрація зобовʼязала всіх чоловіків на держпідприємствах пройти медкомісію та стати на військовий облік.

Водночас росія намагається інтегрувати українців на окупованих територіях до свого культурно-освітнього простору. Окупанти організували навчальний процес за російською програмою, відкривши школу в Бехтерах Херсонської області. Там змусили вчитися дітей з Облої, Тендрівського, Збурʼївки та Новочорноморʼя. Батьків залякують адміністративною відповідальністю за пропуски дітьми навчання.

На Запоріжжі стався інцидент між кадировцями та дагестанцями під час зйомок російськими пропагандистами ролика з кадировським командиром. Кадировці й дагестанці почали перестрілку, в якій один з них загинув. Через це окупанти вдалися до гранатометів, гранат і стрілецької зброї. Сторони втратили понад 20 осіб вбитими та 40 пораненими. «Перемогли» дагестанці.