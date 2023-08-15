На Львівщині через російський обстріл пошкоджені сотні квартир і понад десять будинків. Є постраждалі
- Автор:
- Ліза Бровко
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Російські окупанти вночі 15 серпня масовано атакували ракетами Україну, зокрема Львівську область. Є руйнування і постраждалі.
Про це пише голова Львівської ОВА Максим Козицький.
У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні будинки на вулицях Патона та Каховській. Там зайнялися пожежі, людей евакуювали. Сотні квартир пошкоджені, вибиті 500 вікон.
Четверо людей постраждали й отримують меддопомогу. Незначні загоряння сталися й в інших частинах Львова. В одному з гіпермаркетів через падіння уламків ракети обвалилася стеля.
У селі Ставчани пошкоджені 10 будинків. Люди дістали легкі травмування. Також пошкоджені будинки в селі Суховоля.
- 15 серпня росія масовано атакувала Україну ракетами. Вибухи лунали у Львові, Луцьку, Дніпрі та Запоріжжі. У Луцьку через влучання у підприємство загинули три людини, у Дніпрі двоє постраждалих.
- Повітряні сили повідомили, що ППО зблила 16 зі щонайменше 28 російських ракет.