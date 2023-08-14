Дослідники виявили генетичний варіант, що обмежує розмноження ВІЛ
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
Дослідники виявили новий генетичний варіант у людей африканського походження. Імовірно, він обмежує розмноження ВІЛ після зараження.
Про це повідомляє Science Alert.
«Результати можуть пояснити, чому деякі люди з цих груп населення мають нижче вірусне навантаження, що уповільнює реплікацію і передачу вірусу», — розповіли вчені.
Відкриття зробили після комбінованого аналізу майже 3 900 людей, однак воно потребує додаткових досліджень. Науковці очікують, що їхні висновки допоможуть у розробці нових противірусних препаратів.
Учені також нагадали, що генетична стійкість до ВІЛ, найімовірніше, повʼязана зі складною взаємодією між двома чи більше генетичними варіантами, а не з однією винятковою особливістю.
- Першим пацієнтом, який подолав рак і ВІЛ за допомогою пересадки кісткового мозку, був Тімоті Рей Браун. Однак через 12 років у нього стався рецидив онкології, через що він помер у вересні 2020 року. Іншим пацієнтом, який одужав від ВІЛ, був англієць Адам Кастіллехо. Наразі в його крові не виявляють ознак вірусу.
- Пацієнтка зі США з лейкемією стала першою жінкою і третьою людиною в історії, яка вилікувалась від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).
- У США вилікувався від ВІЛ четвертий пацієнт у світі. Він став відомий як пацієнт «Міста надії» — це назва лікарні в Дуарті, штат Каліфорнія, де він проходив курс лікування. Пацієнт «Міста надії» є одночасно найстаршою людиною, яка вилікувалася, і тим, хто жив із ВІЛ найдовше.
- Шоста людина — «женевський пацієнт» — наразі перебуває в стані тривалої ремісії. Лікарі Женевського університету не виявили слідів вірусу в його організмі, але не можуть виключити, що ВІЛ може повернутися.