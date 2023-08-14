Кількість жертв стихійного лиха в грузинському Шові знову зросла

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Кількість загиблих через зсув ґрунту на грузинському курорті Шові збільшилася до 25. Досі шукають вісьмох людей.

Про це повідомили «Новости Грузия».

МВС Грузії повідомляє, що рятувальники продовжують знаходити фрагменти тіл. Тривають ДНК-експертизи.