Україна отримає з Норвегії системи Cortex Typhon C-UAS для боротьби з безпілотниками
- Автор:
- Анна Холоднова
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Kongsberg Defence & Aerospace
Україна отримає з Норвегії системи Cortex Typhon C-UAS для боротьби з безпілотниками. Їхня вартість — близько $70 мільйонів.
Про це повідомляє виробник Kongsberg Defence & Aerospace.
Це відносно нова розробка — кулеметна турель із системою спостереження. Її можна поставити на броньовики Dingo. Їх Норвегія передасть Україні також.
«Цей контракт забезпечить значне підвищення спроможності Збройних сил України та підтримає їхню здатність захищати свій народ і свою країну від повітряних загроз», — сказав президент Kongsberg Defense & Aerospace Ейрік Лі.
- У липні Норвегія вирішила передати Україні пакет підтримки NASAMS — два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини.
- Раніше Норвегія виділила Україні тисячу розвідувальних безпілотників Black Hornet. Безпілотник використовують для розвідки та ідентифікації цілей, він простий в експлуатації, його важко виявити, він особливо добре підходить для ведення бою в умовах міста.