У школі Китаю дівчаток вчили «не кокетувати», щоб уникнути сексуального насильства. Це викликало критику

Новини

Michael Prewett / Unsplash

У китайській школі в місті Чжаоцін минулоріч провели урок «психологічної освіти» — місцевий еквівалент предмету «статеве виховання». Про те, що на ньому насправді вивчали, люди дізналися лише в серпні цього року.

Про це пише CNN.

На уроці вчитель учив дівчаток, що жертви сексуальних домагань нібито «страждають через те, що вони яскраво вдягаються та поводяться кокетливо». У навчальному матеріалі йшлося, що «дівчата не повинні носити прозорий або вузький одяг, і вони мають уникати легковажної поведінки».

Фотографії цієї навчальної програми з уроку «психологічної освіти» поширилися в соцмережах і спричинили гнів людей — через консерватизм, що, за їхніми словами, відображає глибоко вкорінену гендерну нерівність у патріархальному суспільстві.

Користувачі соцмереж також наголосили, що робити з жертви винуватця — це небезпечно, оскільки жінки часто потерпають від сексуального насильства, незалежно від того, у що вдягнені.

Місцеві органи освіти зреагували на інцидент і заявили, що окружне управління освіти наказало школі переглянути свої навчальні матеріали та покращити підготовку вчителів.

«Лекція містила деякі некоректні вислови, що спричинило непорозуміння серед (онлайн-користувачів)», — йдеться в заяві.

Ця заява теж обурила людей — вони заперечують, що сталося «непорозуміння», мовляв, навчальні матеріали не були невинною помилкою, а якраз відображали реальні, поширені в країні переконання.