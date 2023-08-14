Україна з двох причин розглядає призупинення дії безвізу з Ізраїлем

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Україна на рівні найвищого політичного керівництва розглядає призупинення дії безвізового режиму з Ізраїлем через складність гарантувати безпеку паломникам до Умані та зростання відмов у вʼїзді в Ізраїль українцям.

Про це в інтервʼю «Радіо Свобода» заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Коментуючи прийдешній єврейський Новий рік Рош га-Шана, він зауважив, що Україна очікує цього року на приїзд до Умані не менше за 20 тисяч людей, як було минулоріч — попри застереження української влади.

«Національна поліція, ДСНС, інші державні органи, прикордонники мусили відволікати суттєву кількість своїх сил задля порядку і безпеки. Крім того, ми говоримо, що ми не можемо гарантувати безпеку від ракет і дронів, оскільки нам, вибачте, не вистачає, аби убезпечити свої міста», — сказав Корнійчук.

За його словами, ведеться відкритий діалог з ізраїльським урядом: «Посольство наполягає на тому, що якщо ви з якихось причин не хочете виділяти засоби ППО, продавати їх для того, щоб захистити цивільних українських громадян, можливо, ви захочете захистити своїх? Це логічно».

Посол наголошує, що йдеться не про скасування безвізового режиму, а його призупинення.

«Тобто міжурядову угоду ніхто не збирався скасовувати, але є другий фактор, крім Умані: на жаль, збільшилася кількість наших громадян, яких депортують. Виглядає це, на жаль, дуже ганебно, і посольство тут зробити нічого не може», — поінформував дипломат.

Корнійчук пояснив, що в будь-якого громадянина, який приїхав до Ізраїлю з українським паспортом, забирають документ, їх змушують очікувати на співбесіду в окремій кімнаті мінімум 5—10 годин, і потім 10% громадян України розвертають і депортують без пояснення причин. Посол України підкреслив, що минулого року статистика відмов у вʼїзді була 2—4%, а цього року вона зросла до 10%.

«Я підтверджую, що ми занепокоєні, що розглядається питання найвищим політичним керівництвом. Це рішення не МЗС і не Міністерства внутрішніх справ. Це рішення найвищого політичного керівництва країни», — зазначив Корнійчук.