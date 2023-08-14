У Польщі проведуть референдум. Поляків запитають про Білорусь, мігрантів і пенсію
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Reuters
У Польщі 15 жовтня одночасно з виборами до парламенту пройде референдум, де полякам поставлять чотири запитання.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак сказав, що четверте запитання стосуватиметься стіни на кордоні з Білоруссю: «Чи підтримуєте ви ліквідацію барʼєра на кордоні Польщі з Білоруссю?» — на це поляки мають дати відповідь.
За словами Блащака, громадяни Польщі вирішать, чи буде «наш кордон і далі захищатися і чи буде він у безпеці», додаючи, що Польща «може стати наступною ціллю путіна».
Першим запитанням на референдумі буде: «Чи підтримуєте ви продаж державних підприємств». Другим: «Чи підтримуєте ви підвищення пенсійного віку, який зараз становить 60 років для жінок і 65 років для чоловіків?». Третім: «Чи підтримуєте ви прийняття тисяч нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки відповідно до механізму примусового переселення, навʼязаного європейською бюрократією?»
- Польща планує розмістити 10 тисяч солдатів на кордоні з Білоруссю, шість тисяч будуть у резерві. Це спричинено тим, що в Білорусі базуються найманці «ПВК Вагнера», Білорусь розпочала військові навчання біля кордонів Польщі та Литви, а також білоруські гвинтокрили порушили повітряний простір Польщі.
- Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз ухвалить рішення щодо міграційної політики кваліфікованою більшістю. Перед цим Польща й Угорщина зірвали саміт лідерів ЄС і вимагали голосувати одноcтайно. Міністри внутрішніх справ ЄС уклали попередню угоду нової системи «обовʼязкової солідарності». Це має дати країнам три варіанти, що робити з мігрантами: прийняти їх на своїй території, заплатити €20 тисяч за кожного відхиленого заявника або фінансувати інші держави, які витрачаються на шукачів прихистку. Натомість Варшава й Будапешт вимагають щоб будь-які кроки, які стосуються міграційної реформи, здійснювалися «консенсусом».