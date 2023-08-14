МЗС України засудило провокацію росії у Чорному морі. Окупанти зупинили турецьке судно Sukru Okan, яке йшло в Ізмаїл
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністерство закордонних справ України засудило провокації росії щодо турецького цивільного судна Sukru Okan, яке прямувало у порт Ізмаїлу. Напередодні рф затримала турецьке судно в територіальних водах Туреччини для нібито перевірки на наявність військового вантажу.
«Росія порушила Статут та Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного права. Такі дії стали черговим прикладом цілеспрямованої політики росії щодо створення загроз свободі навігації та безпеці торговельного мореплавства в Чорному морі. Висловлюємо підтримку та солідарність із Туреччиною як нашим стратегічним партнером та закликаємо міжнародну спільноту вжити рішучих заходів, щоб сприяти мирному проходженню суден у Чорному морі», — заявили в МЗС.
- Міноборони рф вранці 13 серпня заявило, що в Чорному морі корабель росіян відкрив «попереджувальний» вогонь по суховантажу Sukru Okan під прапором Палау. Окупанти запевняють, що зробили це, бо судно не відреагувало на вимоги зупинитися для огляду. Росіяни відкрили попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї і відправили на корабель російських військових на гелікоптері.
- У Міноборони рф стверджують, що після «огляду» судно продовжило рухатися в порт Ізмаїлу.