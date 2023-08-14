Під Бахмутом українські зенітники збили російський гелікоптер Ка-52
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / Andia / Contributor
Вранці 14 серпня в Донецькій області на Бахмутському напрямку зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил знищив російський гелікоптер Ка-52.
Про це пише пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Російський ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор» має озброєння для знищення броньованої техніки, повітряних цілей і живої сили. Також гелікоптер може виконувати функції командирської машини і координувати бойові групи. Його орієнтовна вартість — $16 мільйонів.
- Востаннє такий вертоліт збивали 7 серпня в районі села Роботине на Запоріжжі бійці 47 бригади. Перед цим Ка-52 збили морські піхотинці 25 липня.