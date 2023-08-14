Марк Цукерберг каже, що Ілон Маск несерйозно налаштований на поєдинку. Той відреагував
- Автор:
- Ліза Бровко
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Ангеліна Коткова / «Бабель»
Власник компанії Meta Марк Цукерберг написав у своєму акаунті Threads, що його супротивник, американський мільярдер і власник Х (Twitter) Ілон Маск, несерйозно налаштований щодо поєдинку.
«Ілон не підтверджує дату, потім каже, що йому потрібна операція, а тепер просить провести тренування на моєму задньому дворі», — написав Цукерберг.
Він додав, що «настав час рухатися далі».
Натомість Ілон Маск опублікував коротку реакцію в Х (Twitter) зі словами: «Цукерберг — це курка».
- Суперечка мільярдерів почалася після того, як Марк Цукерберг повідомив про розробку майбутнього конкурента Twitter від Meta. Маск насміхався з Цукерберга у Twitter, «Zuck my 👅», — писав він. У день запуску Threads Цукерберг опублікував перший за 11 років твіт і пожартував у ньому з Ілона Маска.
- У червні американські мільярдери Марк Цукерберг та Ілон Маск у соцмережах домовилися битися в октагоні в Лас-Вегасі. Ілон Маск написав у Twitter, що він «готовий до бійки в клітці» з Цукербергом. Генеральний директор Meta у відповідь опублікував скриншот твіту Маска з підписом «надішліть мені місцеперебування».
- 11 серпня Ілон Маск заявив, що домовився з італійською владою про місце проведення бою з Марком Цукербергом. За словами Маска, у кадрі буде «античний Рим».