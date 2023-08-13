Наслідки лісових пожеж на Гаваях зняв супутник. Кількість жертв знову зросла
- Автор:
- Анна Холоднова
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Maxar Technologies
Кількість загиблих від вогню на острові Мауї на Гаваях сягнула 93 — це найбільш смертоносні пожежі в США за понад століття.
Про це пише BBC.
Губернатор Гаваїв Джош Грін назвав ці пожежі «найбільшим стихійним лихом в історії штату Гаваї». За його словами, 80% узбережжя міста Лахайна зникло.
Супутникові знімки компанії Maxar демонструють масштаб руйнувань з космосу.
Так виглядала Лахайна 25 червня:
А так змінилося місто після нищівних пожеж, 9 серпня:
Раніше поліцейські попереджали, що жертв стане більше, адже розшукові собаки дослідили лише 3% території пошуку.
- Лісові пожежі на гавайському острові Мауї почалися 10 серпня. Вогонь швидко охопив більшу частину острова і перекинувся на історичне місто Лахайна, яке було туристичним центром із населенням 12 тисяч людей. За словами губернатора, на його відновлення знадобляться роки.