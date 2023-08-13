Bild: Концерн Rheinmetall передасть Україні сучасні розвідувальні дрони, що здатні перехоплювати і глушити звʼязок
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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bild.de
Німецький оборонний концерн Rheinmetall до кінця 2023 року відправить в Україну найсучасніші розвідувальні безпілотники Luna NG.
Про це пише видання Bild із посиланням на власні джерела.
Безпілотник Luna від Rheinmetall може працювати не тільки як система розвідки, а й забезпечувати мережу LTE, перехоплювати або глушити звʼязок.
На сайті концерну зазначено, що дрон зроблений із пластику, армованого вуглецевим волокном, може літати понад 12 годин і передавати дані на понад 100 км.
- Нещодавно Німеччина уже передала Україні три розвідувальні дрони VECTOR.