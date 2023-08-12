В Одесі відкрили шість перших пляжів

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В Одесі відкрили для купання шість пляжів. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що рішення погоджено з командувачем угрупування військ «Одеса».

Перші відкриті зони:

пляж «Калетон»;

Інклюзивний пляж;

муніципальний пляж (район 14 Фонтану);

пляж «Ікра»;

пляж «Чайка»;

муніципальний пляж (район 10 Фонтану).

Пляжі наразі дозволено відвідувати з 08:00 до 20:00. По мірі проходження перевірок їх список доповнюватиметься.

Кіпер нагадав, що на пляжах заборонено перебувати під час повітряних тривог, під час шторму від двох балів і при виявленні підозрілих предметів. Категорично заборонено вилазити на берегові споруди, виходити в море на будь-чому, а також виходити за межі зон купання.