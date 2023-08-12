В Одесі відкрили шість перших пляжів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Aaron Burden / Unsplash
В Одесі відкрили для купання шість пляжів. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що рішення погоджено з командувачем угрупування військ «Одеса».
Перші відкриті зони:
- пляж «Калетон»;
- Інклюзивний пляж;
- муніципальний пляж (район 14 Фонтану);
- пляж «Ікра»;
- пляж «Чайка»;
- муніципальний пляж (район 10 Фонтану).
Пляжі наразі дозволено відвідувати з 08:00 до 20:00. По мірі проходження перевірок їх список доповнюватиметься.
Кіпер нагадав, що на пляжах заборонено перебувати під час повітряних тривог, під час шторму від двох балів і при виявленні підозрілих предметів. Категорично заборонено вилазити на берегові споруди, виходити в море на будь-чому, а також виходити за межі зон купання.
- На Одещині планують відкрити пляжний сезон 12—13 серпня. Військові адміністрації готують пляжі та подають акти про їхню готовність до Одеської ОВА ще з 10 серпня. Для кожного з пляжів є чіткі вимоги, такі як наявність рятувального човна, огорож від мін та обладнані укриття поблизу.