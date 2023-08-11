Кабмін перетворив «єМалятко» з експериментального проєкту на постійну держпослугу
- Автор:
- Ліза Бровко
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Rose Elena / Unsplash
Уряд ухвалив рішення на захист дітей і дитинства, яке включає переведення комплексної послуги «єМалятко» на постійну основу.
Про це пише пресслужба Кабміну.
Новий порядок надання цієї послуги включає до девʼяти державних послуг: від реєстрації народження до видачі «пакунка малюка». Обовʼязкові послуги після народження дитини, які можна отримати в «Дії», це:
- державна реєстрація народження та визначення походження дитини;
- реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;
- внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з автоматичним формуванням унікального номера запису в ньому;
- внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоровʼя (крім випадку, коли щодо дитини судом ухвалене рішення про встановлення факту народження дитини).
Послуга «єМалятко» діє з 2020 року в Україні, нею вже скористалися майже 412 тисяч разів.
Також у рішення уряду про захист дітей вказано, що тепер батьки в усіх регіонах України отримуватимуть кошти на дитячий відпочинок напряму від держави. За ці гроші батьки зможуть купити путівки в дитячі оздоровчі заклади.