Дослідження: Лісові пожежі нагрівають планету більше, ніж вважалося раніше
- Автор:
- Ліза Бровко
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Учені виявили, що в диму від лісових пожеж є досі невідомі частинки, які здатні затримувати велику кількість тепла, нагріваючи планету.
Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Nature Geoscience.
Очікується, що через зміни клімату найближчими роками лісові пожежі стануть сильнішими та частішими. А дим від них посилить глобальне потепління.
Дослідники використали реактивний літак, перетворений на літаючу наукову лабораторію, щоб проаналізувати дим від пожеж у США. Їхні висновки показали, що новий вид частинок, повʼязаних із цими пожежами, який назвали органічним «темно-коричневим вуглецем», сильно поглинає тепло — настільки, що на нього припадає понад половину загального тепла від лісової пожежі.
«Зазвичай кліматичні моделі ігнорують або відкидають органічний вуглець як незначний проти чорного, коли йдеться про потепління, але польові спостереження показуют інше», — зауважив провідний автор дослідження Раджан Чакрабарт.
- На Гаваях через лісові пожежі загинули вже щонайменше 55 людей, а в Середземноморʼї через лісові пожежі померли понад 40 людей.
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- Через канадські лісові пожежі 8 червня Нью-Йорк став містом із найбруднішим повітрям у світі. Місто огорнуло забруднене повітря з димом жовтуватого кольору.