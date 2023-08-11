Дослідження: Лісові пожежі нагрівають планету більше, ніж вважалося раніше

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Учені виявили, що в диму від лісових пожеж є досі невідомі частинки, які здатні затримувати велику кількість тепла, нагріваючи планету.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Nature Geoscience.

Очікується, що через зміни клімату найближчими роками лісові пожежі стануть сильнішими та частішими. А дим від них посилить глобальне потепління.

Дослідники використали реактивний літак, перетворений на літаючу наукову лабораторію, щоб проаналізувати дим від пожеж у США. Їхні висновки показали, що новий вид частинок, повʼязаних із цими пожежами, який назвали органічним «темно-коричневим вуглецем», сильно поглинає тепло — настільки, що на нього припадає понад половину загального тепла від лісової пожежі.

«Зазвичай кліматичні моделі ігнорують або відкидають органічний вуглець як незначний проти чорного, коли йдеться про потепління, але польові спостереження показуют інше», — зауважив провідний автор дослідження Раджан Чакрабарт.