Італія допоможе реставрувати Спасо-Преображенський собор після російського обстрілу

Новини

Уряд Італії допоможе відновити Спасо-Преображенський собор в Одесі, у який росіяни поцілили ракетою 23 липня.

Про це йдеться на сайті італійського уряду.

До реставрації зруйнованої памʼятки Італія залучить дві найавторитетніші культурні інституції країни: Міланський трієнале і музей MAXXI у Римі, «щоб відзначити довгу та дуже багату історію обміну між Одесою та італійською культурою».

Італійські реставраційні школи, професійні інститути, студії та лабораторії поділяться власним досвідом для проєкту відновлення та вдосконалення стін і фресок, які постраждали від російського обстрілу.