Електронне посвідчення водія можна обміняти за кордоном
- Автор:
- Ліза Бровко
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Gustavo / Unsplash
Електронне посвідчення водія можна обміняти за кордоном у центрах державного підприємства «Документ».
Про це пише пресслужба МВС України.
Послуга доступна для тих, хто має національне посвідчення водія, видане в Україні. Вона корисна, якщо водійські права протерміновуються, коли водій змінює прізвище, імʼя тощо або коли пластиковий бланк затерся і написи не читаються.
Якщо у водія сучасне посвідчення, видане в Україні, і з ним усе добре, то його не потрібно обмінювати на національні посвідчення інших країн.
Від початку 2023 року українці обміняли понад 21 тисячу посвідчень за кордоном.
- У застосунку «Дія» зʼявилася нова функція — заміна водійського посввідчення. Там можна подати заяву, щоб вам замінили посвідчення водія.
- В Україні дозволили використовувати водійське посвідчення лише з додатку «Дія» — пластик носити не потрібно.