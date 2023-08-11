Повітряні сили: На Прикарпатті росіяни цілили в пілотів, що готуються навчатися на F-16
- Автор:
- Анна Холоднова
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armyinform.com.ua / «Бабель»
Російські війська 11 серпня спрямували чотири ракети «Кинджал» на Івано-Франківську область, щоб вдарити по українських пілотах, які навчатимуться на винищувачах F-16. Цілили по військовому аеродрому.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, таким чином окупанти хотіли позбавити Україну перспективи подальшого переозброєння на новітні західні зразки техніки.
«Успіху не приносять їм ці атаки, витрачено чотири ракети Х-47 «Кинджал», — сказав речник Повітряних сил ЗСУ.
- Росія зранку 11 серпня атакувала Україну чотирма ракетами «Кинджал». Пуски були з повітряного простору Тульської та Липецької областей рф.
- Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи в район аеродрому в Коломиї Івано-Франківської області. Повітряні сили збили одну ракету в межах Київської області. Решта ракет вдарили неподалік аеродрому, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор — загинула дитина.