Повітряні сили: На Прикарпатті росіяни цілили в пілотів, що готуються навчатися на F-16

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armyinform.com.ua / «Бабель»

Російські війська 11 серпня спрямували чотири ракети «Кинджал» на Івано-Франківську область, щоб вдарити по українських пілотах, які навчатимуться на винищувачах F-16. Цілили по військовому аеродрому.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, таким чином окупанти хотіли позбавити Україну перспективи подальшого переозброєння на новітні західні зразки техніки.

«Успіху не приносять їм ці атаки, витрачено чотири ракети Х-47 «Кинджал», — сказав речник Повітряних сил ЗСУ.