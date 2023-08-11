Ілон Маск домовився з Італією про місце для поєдинку з Марком Цукербергом
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що домовився з італійською владою про місце проведення бою з Марком Цукербергом. Про це Маск повідомив у своїй соцмережі X (Twitter).
У кадрі буде «античний Рим», наголосив Ілон Маск, але не уточнив, де це буде. Усі виручені кошти підуть ветеранам.
Поєдинок транслюватимуть у прямому ефірі в соцмережі X. Цукерберг же пропонував Маску битися в клітці і запропонував дату — 26 серпня.
- Суперечка мільярдерів почалася після того, як Марк Цукерберг повідомив про розробку майбутнього конкурента Twitter від Meta. Маск насміхався з Цукерберга у Twitter, «Zuck my 👅», — писав він. У день запуску Threads Цукерберг опублікував перший за 11 років твіт і пожартував у ньому з Ілона Маска.
- У червні американські мільярдери Марк Цукерберг та Ілон Маск у соцмережах домовилися битися в октагоні в Лас-Вегасі. Ілон Маск написав у Twitter, що він «готовий до бійки в клітці» з Цукербергом. Генеральний директор Meta у відповідь опублікував скриншот твіту Маска з підписом «надішліть мені місцеперебування».