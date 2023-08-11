На Гаваях через лісові пожежі загинули вже щонайменше 55 людей

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Getty Images / «Бабель»

На Гаваях, у місцевості Лахайна на третю добу лісових пожеж загинули вже щонайменше 55 людей. Про це повідомила місцева влада острова Мауї.

Також є зниклі безвісти. Скільки — невідомо, однак місцева влада говорить, що коли кажуть про тисячу зниклих людей, це «перебільшення».

Губернатор Гаваїв на пресконференції назвав пожежі «найбільшим стихійним лихом в історії штату Гаваї» і сказав, що 80% історичного міста Лахайна «зникло». Вогонь охопив місто так швидко, що люди стрибали в океан.

Останнім часом на Гаваях була велика спека і посуха, а сильний вітер посилив вогонь. Зараз на острові вітер уже вщух, і навіть пішов дощ — є надія, що пожежі можуть сповільнитися. Наразі жодна з пожеж на Мауї не локалізована на 100%, ситуація залишається небезпечною і непередбачуваною.

Зруйновані будинки та будівлі, у місцевості Лагаїна, що на заході острову Мауї, 10 серпня 2023 рік. Getty Images / «Бабель»

На сусідньому Великому острові також є принаймні три великі пожежі, але місцева влада заявила, що вони під контролем.