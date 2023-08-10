Космічні туристи Virgin Galactic успішно повернулися на Землю

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Virgin Galactic

Троє космічних туристів, яких відправила в подорож компанія Virgin Galactic, успішно повернулися на Землю.

Компанія повідомила, що мандрівники повернулися до американської бази в Нью-Мексико.

Інструктор Virgin Galactic і троє космічних туристів на борту корабля VSS Unity побували на висоті 88,5 кілометра.