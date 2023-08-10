Космічні туристи Virgin Galactic успішно повернулися на Землю
- Автор:
- Анна Холоднова
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Virgin Galactic
Троє космічних туристів, яких відправила в подорож компанія Virgin Galactic, успішно повернулися на Землю.
Компанія повідомила, що мандрівники повернулися до американської бази в Нью-Мексико.
Інструктор Virgin Galactic і троє космічних туристів на борту корабля VSS Unity побували на висоті 88,5 кілометра.
- Virgin Galactic — перша у світі публічна компанія в галузі космічного туризму, заснована британським мільярдером Річардом Бренсоном.
- Це був уже другий комерційний політ Virgin Galactic. Перший старт корабля-носія VMS Eve з пілотованим космічним судном VSS Unity відбувся з космопорту «Америка» у штаті Нью-Мексико, сам політ тривав приблизно годину.