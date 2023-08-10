На Гаваях щонайменше 36 людей загинули через лісові пожежі

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Associated Press

У США щонайменше 36 людей загинули через лісові пожежі на гавайському острові Мауї.

Про це пише CNN.

Останнім часом на Гаваях була сильна спека і посуха, а сильний вітер посилив вогонь.

Associated Press

Найбільше від пожеж постраждало місто Лахайна, де мешкають майже 12 тисяч людей. Там повністю або частково зруйновані понад 270 будівель. Також згоріла місцева памʼятка — одне з найбільших дерев баньян у США. Його привезли з Індії в 1873 році. Відтоді дерево виросло завбільшки із цілий квартал і заввишки понад 18 метрів.

Також є зникли безвісти. Їх шукають три гелікоптери Берегової охорони та ВМС США. Пошуки ускладнюються перебоями в мобільному зв’язку — люди не можуть зателефонувати в 911 або повідомити про себе близьким. З острова вже евакуювали понад 11 тисяч людей.