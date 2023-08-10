У людському серці вперше знайшли мікропластик
- Автор:
- Анна Холоднова
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Науковці виявили мікропластик у тканинах людського серця.
Про це пише IFL Science.
Дослідники з Китаю зібрали зразки серцевої тканини 15 людей, які перенесли операцію на серці, а також зразки крові, взяті до і після неї.
Учені виявили девʼять типів пластику в пʼяти типах тканин серця. Кількість шматочків розміром 20 до 500 мікрометрів варіювалася від кількох десятків до кількох тисяч. Пластик міг потрапити в організм під час операції, але в низці випадків сторонні частинки опинилися в тканинах до хірургічного втручання.
У серцях людей виявили поліетилентерефталат (використовується в одязі та харчових контейнерах), полівінілхлорид (поширений у будівництві) і поліметілметакрилат, який є більш стійкою альтернативою склу.
- Нещодавно дослідники з Кентерберійського університету Нової Зеландії виявили крихітні пластикові частинки у свіжому снігу в Антарктиді.
- Учені з Національного центру наукових досліджень Франції (CNRS) взяли проби повітря на висоті 2 877 метрів над рівнем моря і виявили там частинки мікропластику.
- Науковці з Австралії зʼясували, що люди щотижня вдихають мікропластик, якого вистачило б на створення кредитної картки. Дослідники попереджають, що мікропластик може становити більшу загрозу для здоровʼя людини, ніж вважали раніше.