Із фракції «Слуга народу» виключили Анатолія Гунька та Богдана Торохтія
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Facebook / Ruslan Stefanchuk
Фракція «Слуга народу» видалила зі свого складу депутата Анатолія Гунька, якого викрили на хабарі, та Богдана Торохтія — його родина під час війни придбала нерухомість у Болгарії.
Про це 10 серпня повідомив голова фракції Давид Арахамія.
«Далі хай працюють правоохоронні органи, ніхто нікого вигороджувати не буде», — написав Арахамія.
- 8 серпня Національне антикорупційне бюро викрило Анатолія Гунька на отриманні $85 тисяч хабаря (це був перший транш). Він за гроші передавав в оренду землю Національної академії аграрних наук. У Гунька були спільники, їм усім загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. 9 серпня Гунько отримав підозру, тоді ж його арештували. Свої «послуги» він оцінив у $130 доларів за гектар землі.
- 8 серпня Давид Арахамія закликав Богдана Торохтія скласти депутатський мандат. Його родина під час війни придбала нерухомість у Болгарії та Києві, а також авто за 7 мільйонів гривень.