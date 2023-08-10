Із фракції «Слуга народу» виключили Анатолія Гунька та Богдана Торохтія

Новини

Facebook / Ruslan Stefanchuk

Фракція «Слуга народу» видалила зі свого складу депутата Анатолія Гунька, якого викрили на хабарі, та Богдана Торохтія — його родина під час війни придбала нерухомість у Болгарії.

Про це 10 серпня повідомив голова фракції Давид Арахамія.

«Далі хай працюють правоохоронні органи, ніхто нікого вигороджувати не буде», — написав Арахамія.