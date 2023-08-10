Україна оголосила тимчасові морські коридори для торговельних суден

Новини

Військово-морські сили України оголосили тимчасові коридори для торговельних суден, що йдуть у напрямку українських портів. Протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека.

Про це ВМС повідомили 10 серпня.

Раніше ці маршрути Україна вже пропонувала у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Їх будуть першочергово використовувати для виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах «Чорноморськ», «Одеса» та «Південний» ще з початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року.

Якщо власник або капітан судна офіційно підтвердить готовність до плавання в умовах що склалися, судно допустять до маршруту.