Україна оголосила тимчасові морські коридори для торговельних суден
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Військово-морські сили України оголосили тимчасові коридори для торговельних суден, що йдуть у напрямку українських портів. Протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека.
Про це ВМС повідомили 10 серпня.
Раніше ці маршрути Україна вже пропонувала у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Їх будуть першочергово використовувати для виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах «Чорноморськ», «Одеса» та «Південний» ще з початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року.
Якщо власник або капітан судна офіційно підтвердить готовність до плавання в умовах що склалися, судно допустять до маршруту.
- Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. 17 липня Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали. В Україні заявили, що російські війська поцілили у 26 портових обʼєктів, пʼять цивільних суден і 180 тисяч тонн зерна за девʼять днів.